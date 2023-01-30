В стране и мире Врио главы ДНР Пушилин сообщил о закреплении российских сил в восточной части Угледара Алексей Курильченко На угледарском направлении идет продвижение российских войск, в том числе и в окрестностях города. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Российские войска закрепились в восточной части Угледара и продолжают продвижение на данном направлении. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «По угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Сейчас можно говорить, что подразделения закрепились в восточной части Угледара», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Врио главы ДНР добавил, что в окрестностях города также идет продвижение российских войск. Ранее советник Пушилина Ян Гагин сообщил о тяжелых боях под Угледаром. По его словам, российские войска закрепились на восточных и юго-восточных окраинах города. Гагин добавил, что бои ведутся в дачных поселках, примыкающих к городу. При этом штурм города осложняет тот факт, что украинские боевики заняли промзону Угледара и используют ее так же, как подземелья «Азовстали» и соледарские шахты. Экспертное мнение и аналитика