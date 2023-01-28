Советник Пушилина заявил, что на окраинах Угледара идут «тяжелые бои»

Советник врио главы ДНР заявил, что личный состав боевиков в этом районе похож на «пестрое лоскутное одеяло», состоящий из разных подразделений и не имеющий слаженности.

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Под Угледаром, который расположен в 60 километрах к юго-западу от Донецка, идут тяжелые бои. Военнослужащим Вооруженных сил России уже удалось занять восточную и юго-восточную часть окраин города. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Наши силы закрепились на востоке и на юго-востоке окраин города. Сейчас нами заняты дачные поселки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идет бой», - передает его слова РИА Новости.

Советник Дениса Пушилина отметил, что большая промышленная зона, которую вооруженные формирования украинских националистов используют так же, как шахты Соледара и подземелья предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, осложняет штурм Угледара.

Ян Гагин добавил, что в сложившейся обстановке есть и положительные моменты.

«Весь личный состав противника там - это "пестрое лоскутное одеяло", то есть представители разных подразделений, и зачастую между ними нет коммуникаций и какого-то взаимодействия, что в принципе нам на руку», - резюмировал Гагин.

Накануне советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские боевики перебрасывают подразделения из-под Артемовска в Угледар. Он отметил, что потеря Угледара для националистов - «если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение».