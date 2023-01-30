Опубликованы кадры штурма позиций украинских боевиков российской пехотой

Российские подразделения при поддержке ствольной и реактивной артиллерии теснят украинских боевиков в Угледаре.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Южном направлении в зоне специальной военной операции РФ на Украине наиболее ожесточенные бои сейчас разворачиваются в Угледаре. Штурм осложняет огромная промышленная зона, которую украинские боевики используют подобно подземке мариупольской «Азовстали». Однако наши подразделения теснят противника при поддержке ствольной и реактивной артиллерии.

Кадры сняты штурмовиками морской пехоты Тихоокеанского флота. В Угледаре они бьются за каждый клочок земли. Противника удалось немного отодвинуть вглубь жилого массива. Националисты артиллерию размещают преимущественно среди домов, прикрываясь мирными жителями. Город в огне, как это было с Мариуполем и Соледаром.

Группа занимает выгодный рубеж, готова идти дальше.

А по окраинам города уже движется тяжелая техника со знаком V. Морпехи Тихоокеанского флота прочесывают уже занятые районы, попутно оборудуя новые огневые позиции.

До вражеских позиций примерно 15 километров. Сейчас их активно штурмует наша пехота, поэтому работа артиллеристов важна как никогда. Буквально через несколько секунд расчет производит несколько выстрелов. После чего выпущен полный пакет.

Этот расчет напрямую взаимодействует с продвигающимися вперед морпехами, пока те ведут стрелковый бой в черте города. «Ураган» сейчас один из самых надежных помощников.

«Укрепрайон "Ураган" может разбить. Также уничтожает пехоту. Многие цели мы поражаем», - рассказал командир боевой машины с позывным Добро.

В связке с «Ураганами» по украинским националистам в Угледаре работают и «Грады». При огневой поддержке пехота идет вперед, взламывая опорные пункты. Ежесуточно противник теряет здесь десятки боевиков. И практически каждый день командованию группировки докладывают о взятии новых улиц.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал очень тяжелой ситуацию под Артемовском и Угледаром. Российские войска ведут активное наступление в этих районах.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов