В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рябков: Москва готовится к консультациям по двусторонним отношениям с США

Анастасия Бобылева
09:26 30.01.2023
Сроки и место пока не определены, но подготовка уже идет, подчеркнул замглавы МИД РФ.
Рябков: Москва готовится к консультациям по двусторонним отношениям с США
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
Читайте нас на:

Россия готовится к консультациям с США по двусторонним отношениям, сроки и место еще не определены. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Стамбуле уже прошли консультации по нормализации работы посольств. На них, по словам Рябкова, не обсуждали вопрос о численности диппредставительств России и США. Он подчеркнул, что этот вопрос довольно запутанный, поэтому необходим диалог.

«Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается. Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня», - цитирует его РИА Новости.

Ранее в Россию прибыла Линн Трейси, назначенная на пост посла США в Москве. Она уже работала в Москве в должности замглавы дипмиссии, а теперь стала первой женщиной на посту американского посла в России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:32 В стране и мире
В результате удара украинских боевиков обесточен поселок Широкая Балка в ДНР
08:00 В стране и мире
Марочко: Киев усиливает позиции в районе Часова Яра недалеко от Артемовска
05:00 Армия
Видео
Рядом не устоять: боевая работа «Гиацинта-Б» и «Торнадо» на южном направлении спецоперации
01:06 В стране и мире
Боевые самолеты атаковали колонну иранских грузовиков на сирийско-иракской границе
22:41 В стране и мире
Newsweek: США могут поддерживать Украину, чтобы получить доступ к запасам титана
Популярное
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях против РФ перед началом СВО
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.