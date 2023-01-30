Рябков: Москва готовится к консультациям по двусторонним отношениям с США

Сроки и место пока не определены, но подготовка уже идет, подчеркнул замглавы МИД РФ.

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Россия готовится к консультациям с США по двусторонним отношениям, сроки и место еще не определены. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Стамбуле уже прошли консультации по нормализации работы посольств. На них, по словам Рябкова, не обсуждали вопрос о численности диппредставительств России и США. Он подчеркнул, что этот вопрос довольно запутанный, поэтому необходим диалог.

«Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается. Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня», - цитирует его РИА Новости.

Ранее в Россию прибыла Линн Трейси, назначенная на пост посла США в Москве. Она уже работала в Москве в должности замглавы дипмиссии, а теперь стала первой женщиной на посту американского посла в России.