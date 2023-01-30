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В результате удара украинских боевиков обесточен поселок Широкая Балка в ДНР

Игнат Далакян
09:32 30.01.2023
Мэр Горловки также отметил, что повреждены два жилых дома в поселке.
В результате удара украинских боевиков обесточен поселок Широкая Балка в ДНР
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинских националистов в Донецкой Народной Республике обесточен поселок Широкая Балка, а также повреждены жилые дома.

«В результате обстрела ВСУ горловского поселка Широкая Балка повреждены жилые дома по улице Плотинная, 35, 37. Поселок обесточен», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Ранее мы показывали кадры разрушенной ударами HIMARS больницы в Новоайдаре. Удар по больнице украинскими националистами в Луганской Народной Республике был запланированным. В результате обстрела был практически полностью разрушен левый блок здания, а фасад поврежден осколками снаряда.

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