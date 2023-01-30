В стране и мире В результате удара украинских боевиков обесточен поселок Широкая Балка в ДНР Игнат Далакян Мэр Горловки также отметил, что повреждены два жилых дома в поселке. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинских националистов в Донецкой Народной Республике обесточен поселок Широкая Балка, а также повреждены жилые дома. «В результате обстрела ВСУ горловского поселка Широкая Балка повреждены жилые дома по улице Плотинная, 35, 37. Поселок обесточен», - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее мы показывали кадры разрушенной ударами HIMARS больницы в Новоайдаре. Удар по больнице украинскими националистами в Луганской Народной Республике был запланированным. В результате обстрела был практически полностью разрушен левый блок здания, а фасад поврежден осколками снаряда. Экспертное мнение и аналитика