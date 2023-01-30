Подполковник США Дэвис назвал отправку западных танков Киеву «информационной операцией»

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Поставка западных танков Украине не изменит реальную ситуацию, это «огромная информационная операция». Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в интервью Breitbart.

Он подчеркнул, что одно только наличие танков НАТО не гарантирует победу на поле боя. Также Дэвис усомнился в эффективности поставляемой техники.

«Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле», - комментирует он.

По словам подполковника, США своими действиями провоцируют конфликт с Россией. Это противостояние может привести к ядерной войне.

«Все, что вы делаете - это подталкиваете Россию к войне. Мы предоставляем разведданные. Мы поставляем боеприпасы. Мы отправляем системы вооружения и ремонтные средства, буквально все - только на спусковой крючок пока не нажали», - считает он.

Дэвис подытожил и заявил, что у Вашингтона «нет плана» касательно конфликта на Украине.

Ранее Дэниел Дэвис заявил, что сценария победы Киева в конфликте не существует. Он подчеркнул, что боевики не оснащены необходимыми средствами для крупной наступательной операции.