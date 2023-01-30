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Летчик ВКС РФ рассказал о работе Су-35 в зоне спецоперации

Игнат Далакян
Наталья Панталёва
07:40 30.01.2023
В ходе выполнения задачи, российский экипаж Су-35 вовремя обнаружил и сбил вражеский самолет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Летчик Западного военного округа, заместитель командира эскадрильи Александр за время проведения специальной военной операции совершил более восьмисот боевых вылетов. Подполковник награжден орденом Мужества и медалью Нестерова. Он уничтожил сотни воздушных и наземных целей. Один из недавних выходов в тыл к противнику особенно запомнился.

«В ходе прикрытия ударных групп обнаружили воздушную цель. Определили, как цель скоростная, вот, по команде выполнили сближение и уничтожена данная цель была», - рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи Александр.

Чтобы корреспондент «Звезды» ощутила всю мощь Су-35, офицер разрешил ей сесть за штурвал.

«Надеваем шлем. В нем очень плохо что-то слышно. Теперь отправляемся в кабину самолета. Кабина оснащена мониторами, на которые приходит разная информация: о тактической обстановке и состоянии систем самолета. Показать мы их не можем, информация секретная. Но одно я могу сказать точно, находиться в кабине Су-35 невероятные ощущения», - поделилась корреспондент.

Истребитель способен нести до восьми тонн вооружения. Оснащен авиабомбами, управляемыми и неуправляемыми ракетами, авиапушками. Летчики применяют оружие в условиях активного радиоэлектронного противодействия, не заходя в зону вражеской ПВО.

«Данный самолет оснащен ракетами "воздух-воздух", "воздух-поверхность" широкой номенклатуры. По "воздух-воздух" это и большой дальности, и средней дальности и ближнего. "Воздух-поверхность" это ракеты против РЛС, против стационарных целей, а также широкая номенклатура неуправляемого и бомбардировочного вооружения», - объяснил заместитель командира авиационной эскадрильи.

Перед вылетом инженеры проверяют техническое состояние самолета. Заправляют истребитель, осматривают его корпус и механизмы. Через час Су-35 готов к новому вылету.

«В первую очередь осматриваются лопатки двигателя. На предмет их целостности и непопадания в двигатели каких-либо частиц. Дальше переходим к зарядке и заправке самолета спецжидкостями и к заправке самолета топливом», - рассказал инженер авиационного комплекса Александр.

Самолет набирает высоту и взлетает. Идет в прифронтовую зону. Когда истребитель в воздухе наземные системы ПВО временно отключают локаторы, чтобы не мешать ему искать цель.

Экипаж вовремя обнаружил и сбил самолет противника.

Ранее летчик Су-35С рассказал об обнаружении и уничтожении вражеского боевого самолета в небе над зоной спецоперации. Министерство обороны России опубликовало кадры воздушной дуэли.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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