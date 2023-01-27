Летчик Су-35С рассказал о воздушной дуэли с украинским «Грачом»

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Летчик российского истребителя Су-35С рассказал об обнаружении и уничтожении украинского боевого самолета в небе над зоной специальной операции. Кадры воздушной дуэли опубликовало Минобороны РФ.

«В ходе боевого дежурства обнаружил воздушные цели. Используя тактическое преимущество и выгодное положение, выполнил захват цели. Идентифицировал ее как Су-25 противника. Выполнил пуск ракеты, убедился в исчезновении метки, цель далее не наблюдал. После посадки подтвердили поражение самолета противника», - рассказал летчик Су-35С Данил.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей патрулируют заданные районы и прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении их экипажами ударов по военным объектам и технике националистов. Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее Минобороны РФ рассказало о том, как экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по военным объектам и технике националистов. Ракеты запускались с малых высот, после чего экипажи возвращались на аэродром базирования.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов