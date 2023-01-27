Армия Армия спецоперация ТЕГИ

Летчик Су-35С рассказал о воздушной дуэли с украинским «Грачом»

03:51 27.01.2023
Полеты истребителей ВКС России в зоне специальной военной операции выполняются с подвешенными ракетами различного класса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Летчик российского истребителя Су-35С рассказал об обнаружении и уничтожении украинского боевого самолета в небе над зоной специальной операции. Кадры воздушной дуэли опубликовало Минобороны РФ.

«В ходе боевого дежурства обнаружил воздушные цели. Используя тактическое преимущество и выгодное положение, выполнил захват цели. Идентифицировал ее как Су-25 противника. Выполнил пуск ракеты, убедился в исчезновении метки, цель далее не наблюдал. После посадки подтвердили поражение самолета противника», - рассказал летчик Су-35С Данил.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей патрулируют заданные районы и прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении их экипажами ударов по военным объектам и технике националистов. Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее Минобороны РФ рассказало о том, как экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по военным объектам и технике националистов. Ракеты запускались с малых высот, после чего экипажи возвращались на аэродром базирования.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:55 В стране и мире
В ООН заявили, что поставка танков Украине не является движением в верном направлении
20:58 В стране и мире
Politico: Киев получит усовершенствованные Abrams, но без секретного оборудования
20:25 В стране и мире
Politico: передача Украине истребителей F-15 и F-16 может превратиться в «логистический кошмар»
19:33 В стране и мире
Нуланд: США не успеют отправить танки Abrams на Украину к весне
19:19 В стране и мире
WSJ: США угрожали Турции за прилеты на ее территорию Boeing и Airbus российских авиакомпаний
Популярное
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.