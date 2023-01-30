Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях против РФ перед началом СВО

По его словам, между политиками состоялся «экстраординарный» телефонный разговор, в ходе которого Джонсон подчеркнул, что начало конфликта на Украине приведет к катастрофе.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупреждал российского президента Владимира Путина о последующих антироссийских санкциях еще до начала спецоперации на Украине. Об этом сам политик рассказал The Telegraph.

По его словам, между ним и Путиным состоялся долгий и «максимально экстраординарный» телефонный разговор. В ходе разговора Джонсон подчернул, что вооруженный конфликт на Украине приведет к катастрофе.

«Украинская сторона сможет рассчитывать на поддержку Британии», - цитирует RT слова бывшего премьера Великобритании.

Ранее Джонсон упрекнул украинскую журналистку за сравнение россиян с нацистами. Он напомнил, что советский народ понес огромные потери во время Великой Отечественной войны, борясь с нацизмом.