Экс-премьер Британии отметил, что не стоит забывать, какие потери понес советский народ в борьбе с нацистами во время Второй мировой войны.

© Фото: Martyn Wheatley, ParsonsMedia, GlobalLookPress

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Киев упрекнул журналистку из Украины, которая сравнила россиян с нацистами, и посоветовал ей быть осторожнее с подобными сравнениями. Он заявил, что советский народ понес огромные потери во время Великой Отечественной войны в борьбе с ультраправой идеологией.

«Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов», - сказал он в эфире телеканала «Рада».

Ранее Политик признался, что нормандский формат, изначально создаваемый для мирного урегулирования ситуации на Украине, был дипломатической имитацией. После схожих по смыслу слов бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель официальная Москва заявила о своем праве не доверять лидерам Евросоюза.