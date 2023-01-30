Рябков обвинил НАТО в «зомбировании» Европы русофобскими страшилками

Заместитель министра иностранных дел РФ заявил, что на НАТО лежит ответственность в эскалации украинского конфликта и пропаганде антироссийских настроений в Европе.

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Страны Запада оказались в заложниках у НАТО, которое настойчиво приближается к российским границам и при этом пугает весь мир антироссийскими страшилками. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости обвинил НАТО в разжигании украинского конфликта и попытках переложить ответственность за происходящее на Россию.

«НАТО с маниакальным упорством последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны… Продолжали всячески науськивать Киев против России», - отметил Рябков.

Дипломат заявил, что России «от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое и не поступимся своими законными интересами в области безопасности».

Ранее сообщалось, что Рябков назвал цинизмом политику США, превращающих Украину в полигон для испытаний продукции американского ВПК.