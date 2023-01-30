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Берлин и Париж заявили о поддержке внесения КСИР в список террористов

Ирина Елагина
04:46 30.01.2023
По данным Financial Times, причисление элиты иранской армии к террористическим организациям - вопрос времени.
Берлин и Париж заявили о поддержке внесения КСИР в список террористов
© Фото: Jerzy Dabrowski, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Элитные части иранской армии - Корпус стражей исламской революции - могут стать запрещенной на территории ЕС террористической организацией. Эту идею, как сообщает Financial Times, поддержали Германия и Франция.

«ЕС рассмотрит возможность включения Корпуса стражей исламской революции в список террористов», - пишет британская газета.

По данным СМИ, обсуждение этого вопроса может состояться уже в феврале, как только свое заключение даст юридическая служба ЕС. По словам руководителя внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, «многие государства - члены поддерживают это предложение».

Напомним, что в середине января депутаты Европарламента одобрили резолюцию о признании КСИР террористической организацией, что вызвало недовольство руководства Ирана. Президент страны Эбрахим Раиси назвал рекомендации ЕС «демаршем», который противоречит нормам международного права и Уставу ООН, и отчаянным шагом «после безуспешных попыток нанести удар по единству иранского народа».

Ранее сообщалось, что в Иране успешно прошел испытательный пуск ракеты-носителя Ghaem-100, способной выводить на околоземную орбиту космические спутники и изготовленной аэрокосмической организацией Корпуса стражей Исламской революции.

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