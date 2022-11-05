Иран запустил новую ракету-носитель, способную выводить на орбиту спутники
Ghaem-100 является первой в стране трехступенчатой твердотопливной спутниковой пусковой установкой.
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Власти Ирана объявили об успешном испытательном пуске ракеты-носителя Ghaem-100, способной выводить на околоземную орбиту космические спутники.
«Летные испытания этой пусковой установки с использованием твердотопливного транспортного средства Rafe успешно завершены», - приводит AFP выдержку из сообщения.
Ракета Ghaem-100 изготовлена аэрокосмической организацией Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и является первой в стране трехступенчатой твердотопливной спутниковой пусковой установкой. Согласно техническим характеристикам, ракета способна поднять спутник весом до 80 кг на высоту 500 км.