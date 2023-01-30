RT: украинские боевики лишились штаба и пункта связи из-за использования терминала Starlink

© Фото: Silas Stein, dpa, GlobalLookPress

В Угледаре был уничтожен полевой штаб и пункт связи украинских боевиков. Это было осуществлено попаданием высокоточного снаряда «Краснополь» калибра 152 миллиметров. Как сообщает RT, об этом стало известно 26 января.

Штаб и пункт связи использовали антенну терминала спутниковой интернет-связи Starlink. Их удалось обнаружить средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Житель» и «Свет-КУ». Центр связи и штаб были расположены в здании котельной на северной окраине города.

«В полевой штаб стекалась вся информация от подразделений 72-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона и частей территориальной обороны как в глубине города, так и за его пределами», - сообщает СМИ.

В результате попадания корректируемого артиллерийского боеприпаса перестало работать устройство для приема и отправки зашифрованных данных. Ранее средствами РЭБ были уничтожены в районе Угледара и Павловки еще два центра связи с терминалом Starlink.

В середине января Польша передала Украине 8000 терминалов Starlink. Об этом сообщил украинский министр цифровой трансформации. Суммарно за последние 10 месяцев на Украину поступило 30 тысяч американских спутниковых терминалов.