Польша передала Украине 8 тысяч терминалов Starlink

Всего за последние 10 месяцев на Украину поступило 30 тысяч американских спутниковых терминалов.

© Фото: Denys_Smyhal Telegram

Польша передала Украине очередную партию из восьми тысяч терминалов Starlink. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Недавно мы получили новую партию от Польши — восемь тысяч терминалов (Starlink. — Прим.ред.)», — сообщил он.

Он добавил, что всего за 10 последних месяцев благодаря с сотрудничеству с международными спонсорами и партнерами удалось получить 30 тысяч терминалов.

В Минцифры Украины выразили благодарность за поддержку премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому и госсекретарю по цифровизации Янушу Цешинскому. В ведомстве добавили, что продолжают вести переговоры со SpaceX для получения еще большего количества терминалов Starlink.

Ранее Федоров рассказал, что «на коленях» упрашивал главу SpaceX Илона Маска, чтобы тот одобрил работу системы спутниковой связи Starlink на территории Украины. Наличие американских спутниковых терминалов для обороны страны так же важно, как и поставки реактивных систем залпового огня, пояснил министр.