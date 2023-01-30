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Конгрессмен США заявила, что доллар перестанет быть мировой валютой из-за помощи Украине

Ирина Елагина
03:14 30.01.2023
Марджори Тейлор Грин оценила перспективы падения доллара на фоне «борьбы за спасение демократии» на Украине.
Конгрессмен США заявила, что доллар перестанет быть мировой валютой из-за помощи Украине
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Globallookpress
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Расплатой за вмешательство США в конфликт на Украине может стать исчезновение доллара, как глобальной валюты. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин поделилась прогнозом в своем аккаунте в Twitter.

«Доллар может перестать быть мировой валютой», - отметила политик.

Среди причин предстоящего фиаско доллара конгрессмен назвала ошибочный курс, направленный на помощь Киеву. И напомнила, что Украине не является членом НАТО , а потому политик расценивает как надуманные все предлоги военной поддержки киевского режима.

«Из-за нашего собственного высокомерия и ”борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не является членом НАТО, Россия, находящаяся под жесткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар или дружба для торговли и процветания», — подчеркнула Грин.

Политик напомнила, что еще два года назад «мы жили во времена мира во всем мире», а сейчас «находимся на пороге мировой войны». По мнению конгрессмена, помощь Украине «истощает наши военные ресурсы, вызывает инфляцию, наносит ущерб мировой торговле, и американцы это не поддерживают».

Ранее президент России Владимир Путин заявил об укреплении рубля, ставшего по итогам 2022 года одной из самых сильных валют. Этого удалось в том числе за счет перевода оплаты газа в рубли.

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