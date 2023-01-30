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Бывший премьер-министр Украины рассказал, для чего США украинский титан

Вероника Волосунова
22:08 30.01.2023
США преследуют стратегические интересы, «а именно ослабление такого соперника как Россия». Также Украина обладает 20% титановых руд от мировых запасов.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Среди главных преимуществ украинского титана, которые привлекают США, можно выделить объем запасов, составляющий порядка 20% от мировых запасов, «ослабление России», которой ранее Украина поставляла 80% руд и отлаженную работу отрасли с готовой инфраструктурой, которая создавалась еще в советские годы. Об этом заявил «Звезде» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Украина обладает очень серьезными запасами титановых руд. В Европе, наверное, самыми крупными, а в мире где-то порядка 20% от общих запасов.  Комбинаты горно-металлургические и сама титановая отрасль создавались в советское время, насчитывает уже несколько десятков лет, поэтому все там отлажено у нас, все готово», - отметил Николай Азаров.

Политик  также добавил, что титан является стратегическим материалом, который используют в оборонной, космической и авиационной промышленности, а также при строительстве подводных лодок. Кроме того, производство титана на Украине соответствует коммерческим интересам Соединенных штатов.

«Это достаточно прибыльное производство, потому что, например, Ушинский очень крупный карьер в Житомирской области - там хорошие богатые залежи, находится недалеко от поверхности, практически открытые горные работы. Поэтому затраты там относительно небольшие <...> Ну порядка около миллиарда долларов в год можно зарабатывать. Но это ориентировочные данные», - добавил бывший премьер-министр Украины.

Но все же, как считает Азаров, стратегические интересы Соединенных штатов, «а именно ослабление такого соперника как Россия» перевешивают все меркантильные преимущества. Тем более, что ранее 80% титановой руды отправлялось в Россию. Ради этого Соединенные штаты только за 2022 года выделили на помощь Украине более 100 млрд долларов.

«Пока для Американцев Украина не подарок. Это та страна, куда они вкладывают громадные деньги вообще-то говоря. Тут я бы не стал все сводить к деньгам. А на первое место поставил бы стратегический интерес», - заключил Азаров.

Политик подчеркнул, что титан является уязвимым местом США, поскольку ключевыми партнерами по поставкам являются Россия и Китай, с которым у штатов «очень сложные отношения». В связи с чем Украина с ее расположением в центре Европы и мировыми запасами титана выглядит очень привлекательной для американского правительства.

По словам Азарова, американцев привлекает и подготовленная горно-металлургическая база, когда не надо «ни разведку проводить, ни оборудовать» ничего, «все уже приготовлено, приходи и бери».

Ранее издание Newsweek сообщило, что Вашингтон может оказывать поддержку Киеву, чтобы получить доступ к залежам титана, которые есть на Украине.

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