Newsweek: США могут поддерживать Украину, чтобы получить доступ к запасам титана

Данный химический элемент имеет большое значение для оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов и сейчас закупается в основном в России и Китае.

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Вашингтон может оказывать поддержку Киеву, чтобы получить доступ к залежам титана, которые есть на Украине. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источник в Конгрессе США.

«По мере того, как на Западе активизируется обсуждение того, зачем нам продолжать поддерживать Украину, это может стать одним из все чаще звучащих аргументов», - говорится в публикации.

По данным источника, сейчас США закупают титан в основном в России и Китае. А из-за того, что он имеет большое значение для оборонно-промышленного комплекса страны, в Конгрессе опасаются, что РФ заморозит его экспорт.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты принимают прямое участие в конфликте на Украине. Об этом свидетельствует то, что Вашингтон отправляет в зону боевых действий тяжелое вооружение, своих наемников и военных инструкторов, считает он.