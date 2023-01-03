ЦПВС: из-за атаки Израиля на Дамаск погибли 6 военнослужащих Сирии

Без захода в воздушное пространство Сирии израильские самолеты F-16 нанесли удар управляемыми ракетами по военным объектам на аэродромах Дювали и Блей в районе Дамаска.

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После атак Израиля по сирийской территории погибли шесть военнослужащих Сирийской Арабской Республики. Также были ранены три военнослужащих.

Четыре израильских истребителя с территории Израиля в районе Голанских высот в течение шести минут нанесли удары по аэродромам недалеко от Дамаска. Информацию приводит российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

«Второго января в период с 02:00 до 02:06 четыре самолета F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны Голанских высот, без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар управляемыми ракетами по военным объектам на аэродромах Дювали и Блей в районе Дамаска. В результате израильского удара погибло шесть и ранено три сирийских военнослужащих», - сообщили в ЦПВС в САР.

Напомним, утром 2 января Израиль атаковал южную часть сирийской столицы. Тогда сообщалось о гибели двух военнослужащих Сирии. Сработала система ПВО, еще двое получили ранения. Аэропорту Дамаска нанесен материальный ущерб.