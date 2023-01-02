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Израиль нанес удары по югу Дамаска

Марина Крижановская
05:47 02.01.2023
Сработала система ПВО, однако двое военных погибли, еще двое получили ранения, аэропорту Дамаска нанесен материальный ущерб.
Израиль нанес удары по югу Дамаска
© Фото: РИА Новости, Михаил Алаеддин
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Сирийские системы противовоздушной обороны отражают атаки Израиля по столице САР Дамаску. Сообщается о том, что слышны взрывы.

«Взрывы слышны в небе над Дамаском», - пишет агентство SANA.

Израильские удары пришлись по югу Дамаска.

«Израильский противник атаковал юг столицы Дамаска», - информировало арабоязычное СМИ Al-Ikhbariya.

Позднее стало известно, что в результате атаки Израиля из строя вышел международный аэропорт Дамаска. Также погибли двое военных САР, еще двое получили ранения.

«Сегодня приблизительно в 02:00 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью ракет со стороны северо-востока Тивериадского озера, нанеся удар по международному аэропорту Дамаска и его окрестностям. В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя», - приводит РИА Новости заявление минобороны Сирии.

Ранее приводилась информация, что террористы «ан-Нусры»* готовят удар по авиабазе Хмеймим в Сирии. Отмечалось, что ими планировался удар с беспилотников по российской авиабазе Хмеймим.

* «Джабхат ан-Нусра» («Фронт Помощи») — запрещенная в РФ исламистская террористическая организация.

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