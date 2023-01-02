Израиль нанес удары по югу Дамаска
Сирийские системы противовоздушной обороны отражают атаки Израиля по столице САР Дамаску. Сообщается о том, что слышны взрывы.
«Взрывы слышны в небе над Дамаском», - пишет агентство SANA.
Израильские удары пришлись по югу Дамаска.
«Израильский противник атаковал юг столицы Дамаска», - информировало арабоязычное СМИ Al-Ikhbariya.
Позднее стало известно, что в результате атаки Израиля из строя вышел международный аэропорт Дамаска. Также погибли двое военных САР, еще двое получили ранения.
«Сегодня приблизительно в 02:00 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью ракет со стороны северо-востока Тивериадского озера, нанеся удар по международному аэропорту Дамаска и его окрестностям. В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя», - приводит РИА Новости заявление минобороны Сирии.
Ранее приводилась информация, что террористы «ан-Нусры»* готовят удар по авиабазе Хмеймим в Сирии. Отмечалось, что ими планировался удар с беспилотников по российской авиабазе Хмеймим.
* «Джабхат ан-Нусра» («Фронт Помощи») — запрещенная в РФ исламистская террористическая организация.