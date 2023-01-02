В стране и мире Израиль нанес удары по югу Дамаска Марина Крижановская Сработала система ПВО, однако двое военных погибли, еще двое получили ранения, аэропорту Дамаска нанесен материальный ущерб. © Фото: РИА Новости, Михаил Алаеддин Читайте нас на: Сирийские системы противовоздушной обороны отражают атаки Израиля по столице САР Дамаску. Сообщается о том, что слышны взрывы. «Взрывы слышны в небе над Дамаском», - пишет агентство SANA. Израильские удары пришлись по югу Дамаска. «Израильский противник атаковал юг столицы Дамаска», - информировало арабоязычное СМИ Al-Ikhbariya. Позднее стало известно, что в результате атаки Израиля из строя вышел международный аэропорт Дамаска. Также погибли двое военных САР, еще двое получили ранения. «Сегодня приблизительно в 02:00 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью ракет со стороны северо-востока Тивериадского озера, нанеся удар по международному аэропорту Дамаска и его окрестностям. В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя», - приводит РИА Новости заявление минобороны Сирии. Ранее приводилась информация, что террористы «ан-Нусры»* готовят удар по авиабазе Хмеймим в Сирии. Отмечалось, что ими планировался удар с беспилотников по российской авиабазе Хмеймим. * «Джабхат ан-Нусра» («Фронт Помощи») — запрещенная в РФ исламистская террористическая организация. Экспертное мнение и аналитика