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Уничтожение УПЦ мешает мирному диалогу, заявили в РПЦ

Вероника Волосунова
00:51 18.01.2023
Митрополит отметил, что религия обладает большим потенциалом в решении межгосударственных конфликтов, но только если при этом не уничтожается православная церковь.
Уничтожение УПЦ мешает мирному диалогу, заявили в РПЦ
© Фото: sbu.gov.ua
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Православное христианство, объединяющее народы России и Украины испокон веков, могло бы стать основой для ведения мирных переговоров, однако эта возможность разрушается попытками Киева уничтожить каноническую УПЦ. Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН.

По словам митрополита, православная церковь могла бы стать основой для восстановления и укрепления отношений народов, но диалог невозможен, когда пытаются уничтожить УПЦ.

«Православное христианство на протяжении многих веков составляло общую духовную и культурную основу жизни народов России и Украины и могло бы служить восстановлению взаимопонимания в будущем, но сама основа подобного диалога подрывается на Украине именно сейчас, когда по инициативе руководства Украины предпринимаются попытки уничтожения УПЦ», - заявил митрополит Антоний Волоколамский.

Митрополит также добавил, что РПЦ, Римско-католическая церковь, иные поместные православные конфессии и представители мировых традиционных религий в рамках своих полномочий участвуют в вопросах защиты прав верующих по всему миру, особенно христиан.

«В настоящее время мы предельно обеспокоены вопиющими нарушениями общечеловеческих и конституционных прав православных верующих Украины. Трудно переоценить миротворческий потенциал религии и Церкви в межгосударственных и гражданских конфликтах», - сообщил Антоний Волоколамский.

Митрополит отметил, что Украинская православная церковь, в первую очередь, является религиозной, а не политической, организацией. Её предназначение - объединять более 12 тысяч общин с миллионами украинских граждан.

Напомним, на заседании Совбеза ООН обсуждали преследование инакомыслящих священников на Украине и гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Ранее стало известно, что это первый в истории случай, когда митрополит РПЦ взял слово в Совбезе ООН.

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