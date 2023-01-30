Захарова заявила, что послевоенное поколение немцев относилось к своему прошлому с истинным покаянием

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Послевоенное поколение немцев относилось к своему прошлому с раскаянием, в то время как нынешнее поколение способствует реинкарнации нацистской идеологии. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Я верю, что послевоенное поколение немцев в подавляющем большинстве за исключением каких-то больных людей действительно относились к своему прошлому с истинным покаянием, раскаянием внешним, внутренним - не важно. Понимая, что натворили их отцы или они сами», - говорит Захарова.

По словам дипломата, американские спецслужбы знали, что на территории их страны и соседних государств действовали корпоративные сети бывших нацистов и фашистов. Более того, они устраивали переброску преступников на свои континенты через Западную Германию. В настоящее время у широкой прослойки истеблишмента Германии есть заинтересованность к построению новой Европы с учетом ошибок, в том числе и собственных.

«Но посмотрите, какое поколение пришло сейчас. Ведь это же все немецкие политики, взрощенные на американские гранты, стипендии, прошедшие стажировку в США. А теперь можно я задам вопрос? А где же отсиживались те самые нацистские преступники, которые после Второй мировой войны не понесли должного наказания? Соединенные Штаты, Канада, Южная Америка», - сказала дипломат.

Напомним, Мария Захарова назвала «ударом, продуманным в веках» планы Запада «расчленить и уничтожить» РФ.