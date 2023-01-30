Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Захарова заявила, что послевоенное поколение немцев относилось к своему прошлому с истинным покаянием

Елизавета Потейчук
17:10 30.01.2023
Американские спецслужбы устраивали переброску нацистских преступников на свои континенты через Западную Германию, утверждает дипломат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Послевоенное поколение немцев относилось к своему прошлому с раскаянием, в то время как нынешнее поколение способствует реинкарнации нацистской идеологии. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Я верю, что послевоенное поколение немцев в подавляющем большинстве за исключением каких-то больных людей действительно относились к своему прошлому с истинным покаянием, раскаянием внешним, внутренним - не важно. Понимая, что натворили их отцы или они сами», - говорит Захарова.

По словам дипломата, американские спецслужбы знали, что на территории их страны и соседних государств действовали корпоративные сети бывших нацистов и фашистов. Более того, они устраивали переброску преступников на свои континенты через Западную Германию. В настоящее время у широкой прослойки истеблишмента Германии есть заинтересованность к построению новой Европы с учетом ошибок, в том числе и собственных.

«Но посмотрите, какое поколение пришло сейчас. Ведь это же все немецкие политики, взрощенные на американские гранты, стипендии, прошедшие стажировку в США. А теперь можно я задам вопрос? А где же отсиживались те самые нацистские преступники, которые после Второй мировой войны не понесли должного наказания? Соединенные Штаты, Канада, Южная Америка», - сказала дипломат.

Напомним, Мария Захарова назвала «ударом, продуманным в веках» планы Запада «расчленить и уничтожить» РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:08 В стране и мире
Видео
Захарова назвала украинское «свободолюбие» инструментом в руках Запада
15:44 Армия
Видео
МО РФ: в Лисичанске обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов
14:46 В стране и мире
Видео
Тайник с боеприпасами обнаружили на заброшенной ферме в Мелитополе
14:21 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского вертолета Ми-8
13:05 В стране и мире
В Кремле назвали тупиковой ситуацию с поставками Западом вооружений Украине
Популярное
Видео
Захарова: Европа стала американским заложником у себя же дома
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах ракетами от Путина
Видео
В Хабаровском крае поймали тигра, держащего в страхе жителей города
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.