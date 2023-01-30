Украинские боевики атаковали Донецк с беспилотника, ранен мирный житель

Мужчина с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мирный житель получил ранение в Донецке в результате атаки украинского дрона, сообщил корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев, находящийся на месте событий.

Он уточнил, что украинские боевики сбросили с беспилотника взрывное устройство в Кировском районе города. Мужчина с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.

Столицу ДНР киевские формирования обстреливали сегодня и из ствольной артиллерии, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров. Также под обстрел попали Макеевка и Горловка.

На территории ЛНР в Алчевске под огонь попал частный сектор. Повреждены несколько домов. По данным властей, удар был нанесен с помощью американских РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Угледара.