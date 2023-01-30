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МО РФ: российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Угледара

14:18 30.01.2023
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что успешные наступательные действия проводятся подразделениями группировки войск «Восток».
МО РФ: российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Угледара
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Вооруженные силы РФ заняли более выгодные рубежи в районе Угледара, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области», - заявил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил общие потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на данных направлениях в живой силе и военной технике за последние сутки. По словам Конашенкова, речь идет о 25 украинских боевиках, двух боевых бронированных машинах, трех буксируемых советских гаубицах - одной Д-20 и двух Д-30, а также самоходке «Гвоздика». На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена украинская «Гвоздика» и склад с артиллерийскими боеприпасами.

Конашенков также рассказал о ситуации на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. На Купянском направлениинанесено огневое поражение живой силе и технике двух мехбригад ВФУ в Харьковской области. Противник потерял более 35 своих бойцов. На Краснолиманском направлении нанесено поражение украинской десантно-штурмовой бригаде в Луганской народной республике. Суточные потери украинской стороны в личном составе до 40 человек.

Представитель Минобороны сообщил и об активном наступлении наших войск на Донецком направлении. За сутки уничтожено более 70 украинских боевиков и несколько единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.

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