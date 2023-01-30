Речь идет о поставках Украине БМП, систем ПВО, РСЗО и боеприпасов от США и их союзников.

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Чтобы получить вооружение от стран Запада, Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о том, что Украина не будет использовать технику для нанесения ударов по территории РФ. Об этом заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.

«В обмен на получение этого оружия... Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России», - следует из статьи экс-посла в журнале Foreign Affairs.

Бывший посол предлагает Соединенным Штатам и их союзникам направить Киеву БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы.

Ранее в МИД РФ неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву только усугубляют и затягивают конфликт. При этом новое вооружение никак не повлияет на результат СВО. Все поставки оружия от стран Запада будут восприниматься ВС РФ как новые цели для уничтожения.

Ранее в CNN сообщили, что Украина стала «лабораторией» по испытанию западного оружия. Страны поставляют стране оружие, которое ранее не использовалось при столкновении двух индустриальных стран. Полученные данные о «ходе испытаний» будут изучать годами.