CNN: Украина стала «лабораторией» по испытанию западного оружия

Страны поставляют Украине оружие, которое ранее не использовалось при столкновении двух индустриальных стран. Полученные данные о «ходе испытаний» будут изучать годами.

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Западные страны испытывают свое оружие на территории Украины, из-за чего страна стала настоящей «оружейной лабораторией», сообщили в CNN.

«Это боевые испытания в реальном мире», - цитирует телеканал источники.

Также отмечается, что страны НАТО поставляют оружие, которое ранее «не использовалось в конфликтах между двумя индустриально развитыми странами», поэтому Украина является «оружейной лабораторией во всех смыслах».

Так, американский Пентагон заметил, что некоторые виды оружия на практике показывают меньшую эффективность, чем рассчитывали в ведомстве. Речь идет о беспилотниках Switchblade 300 и противорадарных ракетах. Не оправдали надежд и системы HIMARS. Оказалось, что при частом использовании, они нуждаются в регулярном техническом обслуживании.

Гаубицы M777 в условиях регулярной эксплуатации быстро изнашиваются, что пропорционально отражается на точности. Кроме того, перемещение этого вида артиллерии занимает много времени и усилий, в связи с чем оказывается в зоне риска получить ответный огонь, не успев скрыться.

Данные, полученные в ходе действий на Украине, будут еще долго анализировать, ссылается CNN на знакомого с ситуацией на поле боя американского офицера и исследование британского аналитического центра.

По словам конгрессмена-демократа Джима Хаймса из комитета палаты представителей по разведке, про извлеченные уроки из ситуации на Украине «можно написать целую книгу».

Ранее глава Минобороны Украины признался, что выполняет миссию НАТО. А президент Хорватии назвал действия США и НАТО на Украине прокси-войной с Россией.