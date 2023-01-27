В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Совет ЕС на полгода продлил санкции против России

Сергей Лебедев
15:45 27.01.2023
Евросоюз продлил ограничения до 31 июля 2023 года.
Совет ЕС на полгода продлил санкции против России
© Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Совет Европейского союза продлил на полгода санкции против Российской Федерации, которые ввели из-за ситуации на Украине. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов. Также они охватывают приостановку вещания некоторых СМИ.

«Совет ЕС принял решение продлить на шесть месяцев - до 31 июля 2023 года - санкции против России», - говорится в заявлении Совета ЕС.

Напомним, в конце прошлого года российский президент Владимир Путин отметил, что Запад развернул беспрецедентную агрессивную санкционную войну, но она не сломила экономику страны.

По словам главы государства, расчет недружественных стран не оправдался. Он отметил, что ситуация была сложная, но ее стабилизировали.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.