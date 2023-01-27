Совет ЕС на полгода продлил санкции против России

Евросоюз продлил ограничения до 31 июля 2023 года.

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Совет Европейского союза продлил на полгода санкции против Российской Федерации, которые ввели из-за ситуации на Украине. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов. Также они охватывают приостановку вещания некоторых СМИ.

«Совет ЕС принял решение продлить на шесть месяцев - до 31 июля 2023 года - санкции против России», - говорится в заявлении Совета ЕС.

Напомним, в конце прошлого года российский президент Владимир Путин отметил, что Запад развернул беспрецедентную агрессивную санкционную войну, но она не сломила экономику страны.

По словам главы государства, расчет недружественных стран не оправдался. Он отметил, что ситуация была сложная, но ее стабилизировали.