МО РФ: причастных к экспериментам над военными Украины надо привлечь к ответственности
После исследований, проводившихся в рамках лабораторий США на Украине, в крови испытуемых обнаруживались высокие концентрации наркотиков.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Должностные лица, проводившие исследования на украинских военных в биолабораториях США, должны быть привлечены к ответственности. В крови испытуемых были обнаружены наркотики, антибиотики и антитела к инфекционным заболеваниям.
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