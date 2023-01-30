Армия МО РФ: причастных к экспериментам над военными Украины надо привлечь к ответственности После исследований, проводившихся в рамках лабораторий США на Украине, в крови испытуемых обнаруживались высокие концентрации наркотиков. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Должностные лица, проводившие исследования на украинских военных в биолабораториях США, должны быть привлечены к ответственности. В крови испытуемых были обнаружены наркотики, антибиотики и антитела к инфекционным заболеваниям. «Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки», - заметил Кириллов. © Минобороны РФ Также начальник РХБЗ заявил, что украинские боевики массово применяют психостимуляторы и наркотические препараты, в частности амефетамины и метадон. При этом в зону боевого соприкосновения регулярно поставляется морфин. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика