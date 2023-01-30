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В Кремле назвали тупиковой ситуацию с поставками Западом вооружений Украине

Игнат Далакян
13:05 30.01.2023
По словам Пескова, все больше стран НАТО вовлекаются напрямую в конфликт на Украине.
В Кремле назвали тупиковой ситуацию с поставками Западом вооружений Украине
© Фото: Airman 1st Class Cydney Lee, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Украине приводят к эскалации конфликта, но ситуация тупиковая.

«Украина требует все новое и новое вооружение, а Запад поощряет эти требования, присягает готовности вооружение обеспечить. Ситуация такая достаточно тупиковая, потому что, еще раз, это приводит к существенной эскалации», - сказал Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, эта ситуация приводит к вовлечению напрямую в конфликт все больше стран Североатлантического альянса.

Дмитрий Песков отметил, что такие действия Запада не способны потенциально изменить ход событий и не изменят. Пресс-секретарь главы Российского государства подчеркнул, что специальная военная операция РФ на Украине будет продолжаться.

Ранее Песков заявлял, что президент Соединенных Штатов Джо Байден мог положить конец конфликту на Украине, однако он не желает этого делать. Пресс-секретарь президента РФ подтвердил слова Трампа, что американскому президенту под силу завершить украинский конфликт очень быстро.

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