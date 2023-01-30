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Эксперт РАНХиГС Андреева рассказала, зачем нужно пособие для чиновников по общению с населением

Елизавета Потейчук
15:20 30.01.2023
В академии создали специальное пособие для госслужащих по общению с гражданами для повышения доверия между россиянами и чиновниками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости
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Исполнительный директор Центра понятного языка Высшей школы государственного управления РАНХиГС Юлия Андреева разъяснила «Звезде», какие задачи призвано решать специальное пособие для госслужащих по общению с населением. Напомним, газета «Известия» сообщила, что РАНХиГС разработала методичку для чиновников по общению с людьми на простом языке.

«Мы опрашивали более трех тысяч человек, сотрудников органов власти. Здесь была задача выявить потребность в изменениях. Может быть, мы зря задаемся этой целью, может быть, и так все в порядке? Мы задавали себе такие вопросы. Прежде чем приступить к исследованию и созданию рекомендаций, мы опросили сотрудников и выявили, что потребность в корректировке есть. Более 90% опрошенных заявили, что органы власти должны говорить на понятном языке, поэтому изменения требуются, но они должны быть аккуратными, с учетом ограничений», - объяснила Андреева.

Специалист отметила, что зачастую официальные сообщения изобилуют канцеляризмами, что приводит к отсутствию понимания сути изложения. Поэтому, когда мысль сформулирована некорректно, человек не понимает, с какой целью к нему обращаются и сталкивается с утяжеленной незнакомой лексикой.

«Это уже привычка сотрудников органов власти так взаимодействовать. В нашем исследовании и методических рекомендациях мы акцентировали внимание на эмпатичности. Она, как правило, вовсе отсутствует. Никто не задумывается об этике, как отвечать человеку, который пишет: "Сердечно прошу вас помочь, дорогой губернатор, я не могу жить в этом доме, потому что с потолка льется вода, я уже 10-15 лет стою на очереди". Никакой человечности он не получает. Так что эмпатичность - важная надстройка над формальными критериями для установления доверия», - добавила эксперт.

В документе указано, что ответы чиновников на запросы россиян могут вызвать непонимание и разочарование в работе органов власти, особенно в тех случаях, если они содержат множество канцеляризмов и не содержат нужных сведений. Пособие, отметили в академии, необходимо для повышения доверия между гражданами и госаппаратом.

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