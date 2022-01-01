Путин подписал указ о новых нормах оплаты труда для госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал указ о совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 31 декабря, на портале правовой информации.

Указом, в частности, вносятся изменения в документы, в которых перечислены ставки окладов и ежемесячного денежного поощрения чиновников различных структур. Так, если ранее специалист-эксперт имел должностной оклад 2600 рублей и ежемесячное денежное поощрение 2,5 оклада (6500 рублей), то теперь базовый оклад составит 14 658 рублей, денежное поощрение - 0,9 оклада (13 192 рубля). Аналогично для ставки заместителя федерального министра должностной оклад вырос с 5 650 рублей до 31 845 рублей. При этом коэффициент денежного поощрения снижен с 10,5 до 3,5 оклада.

Кроме того, таким же образом меняются оклады и структура денежного довольствия для других должностей федеральной государственной гражданской службы в различных ведомствах. Указ также повышает оклады за классный чин, уточняет ТАСС.

Нормы данного указа для чиновников центральных аппаратов будут исполняться с 1 января 2022 года, для госслужащих подразделений федеральных органов власти, аппаратов судов и представительств РФ за рубежом - с 1 января 2023 года.

Ране сообщалось, что с 1 января 2022 года в России вырос минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 13890 рублей - это более чем на тысячу рублей выше, чем было раньше.