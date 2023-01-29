В стране и мире В Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу Анна Назайкина По данным карты минцифры страны, изначально сигнал предупреждения сработал в Кировоградской области. © Фото: Andrey Nekrasov, imageBROKER.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Сирены воздушной тревоги звучат в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Изначально сигнал предупреждения сработал в Кировоградской области. Затем тревогу объявили в Николаевской области. Последней в красный цвет на карте минцифры Украины окрасилась Одесская область. Утром в минувшую субботу, 28 января, в четырех регионах Украины была объявлена воздушная тревога - в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях страны. Экспертное мнение и аналитика