Тайник с боеприпасами обнаружили на заброшенной ферме в Мелитополе

Оперативники обнаружили 10 противотанковых мин, две ручные гранаты с запалами и две тротиловые шашки.

© Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области © Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области

В городе Мелитополь в Запорожской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с боеприпасами на территории фермы. Об этом проинформировал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На территории фермы в отдаленном строении оперативники обнаружили: 10 противотанковых мин; 2 ручные гранаты с запалами; 2 тротиловые шашки общей массой 400 грамм и флаг Украины», - говорится в сообщении Рогова в Telegram.

Найденное в тайнике изъяли и направили на экспертизу. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, наказание по которому предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее российские силовики обнаружили в Энергодаре крупный схрон боеприпасов и оружия. В общей сложности бойцы нашли три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тысячи патронов разного калибра.