Операцию по обнаружению схрона украинских боеприпасов в Энергодаре показали от первого лица

Всего было найдено три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тысячи патронов разного калибра.

© Видео: Силовые структуры Запорожской области © Фото: Силовые структуры Запорожской области

В Запорожской области российские силовики нашли в Энергодаре крупный схрон боеприпасов и оружия. Тайник был найден в ходе обыска в частном доме, где ранее проживал местный «казачий генерал», который уехал на подконтрольную Киеву территорию.

Отмечается, что схрон находился в подвале, в оборудованном гараже. По данным силовых структур Запорожской области, в этом же месте хранилась военная форма украинского образца. В общей сложности бойцы нашли три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тысячи патронов разного калибра.

Ранее на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) нашли тайник, обеспечивающий деятельность украинских диверсантов на территории региона. В тайнике, обеспечивающем ДРГ националистов, находились патроны для оружия иностранного производства, пулеметы и гранатометы.