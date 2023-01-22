В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Операцию по обнаружению схрона украинских боеприпасов в Энергодаре показали от первого лица

Елизавета Потейчук
12:03 22.01.2023
Всего было найдено три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тысячи патронов разного калибра.
© Видео: Силовые структуры Запорожской области © Фото: Силовые структуры Запорожской области
Читайте нас на:

В Запорожской области российские силовики нашли в Энергодаре крупный схрон боеприпасов и оружия. Тайник был найден в ходе обыска в частном доме, где ранее проживал местный «казачий генерал», который уехал на подконтрольную Киеву территорию.

Отмечается, что схрон находился в подвале, в оборудованном гараже. По данным силовых структур Запорожской области, в этом же месте хранилась военная форма украинского образца. В общей сложности бойцы нашли три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тысячи патронов разного калибра.

Ранее на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) нашли тайник, обеспечивающий деятельность украинских диверсантов на территории региона. В тайнике, обеспечивающем ДРГ националистов, находились патроны для оружия иностранного производства, пулеметы и гранатометы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:03 В стране и мире
Видео
Операцию по обнаружению схрона украинских боеприпасов в Энергодаре показали от первого лица
08:12 В стране и мире
После обстрела украинскими боевиками Стаханова разрушен заводской профилакторий
06:10 В стране и мире
Видео
Кладбище в Запорожье подверглось атаке со стороны украинских боевиков
02:04 В стране и мире
Украинские националисты 26 раз обстреляли ДНР за минувшие сутки
23:49 В стране и мире
Во Франции прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
Популярное
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.