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IT-эксперт Косарев предложил обучать киберспортсменов управлению дронами

Алексей Курильченко
14:21 30.01.2023
По словам специалистов, геймеры зачастую далеки от IT-сферы, а иногда и вовсе «оторваны от реального мира».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Hendrik Schmidt, ZB, Globallookpress
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В ходе круглого стола Совета Федерации обсуждался вопрос дефицита кадров среди IT-специалистов. Так, было предложено восполнить пробел с помощью геймеров - любителей видеоигр. Эксперт в области IT и кибербезопасности Борис Косарев в беседе со «Звездой» подверг сомнению данное предложение, так как киберспортсмены не обладают достаточной компетенцией в сфере высоких технологий.

«Тем, кто знаком с реальной практикой IT, понятно, что киберспортсмен так же далек от программиста-разработчика, как и от классического спортсмена. В 2018 году ВОЗ внесла игроманию в список психических расстройств. Злоупотребление играми ведет к десоциализации человека, отрыву его от реального мира и далее ко всем возможным последствиям преобладания мира иллюзий виртуальной игры над реальным миром», - рассказал эксперт.

Косарев заметил, что следует направить усилия на те социальные группы, которые четко обозначили свое будущее с жизнью и работой в России. Это учащиеся кадетских корпусов, слушатели и выпускники военных вузов, в том числе и те, кто ушел в гражданские профессии.

«Система военного образования готовит сильных на принципы людей. Настала пора рассматривать их в качестве одного из самых быстрых способов замещения уехавших IT-специалистов представителями дисциплинированного военного сословия, в полной мере осознающих интересы государства и на данный момент и на перспективу», - заключил Косарев.

Что касается геймеров, то Косарев предложил уделить внимание на разработку полезных обучающих игр, которые направлены на использование дронов в условиях спецоперации на Украине и возможных военных конфликтов в будущем.

«Нужно создавать условия для проведения учебных игр по использованию дронов для разведки, наблюдения, доставки грузов, а также перехвата чужих дронов и выполнения прочих учебных задач», - рассказал эксперт.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширило возможности получения льготной ипотеки для специалистов в сфере IT. Также для программистов будет снижен порог минимальной зарплаты.

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