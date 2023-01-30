Правительство России расширило льготную ипотеку для IT-специалистов

Новое постановление в полтора раза увеличит число компаний, сотрудникам которых будут доступны льготы.

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Российское правительство расширило возможности получения льготной ипотеки для специалистов в сфере IT. О подписании постановления заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет», - заявил глава российского правительства в ходе совещания со своими заместителями.

Ранее подобные льготы распространялись только на сотрудников аккредитованных компаний. После подписания указа число компаний, сотрудники которых смогут воспользоваться льготами, увеличится в полтора раза.

Также Мишустин заявил, что для IT-специалистов будет снижен порог минимальной зарплаты. В городах-миллионниках данный показатель снизился с 150 до 120 тысяч рублей, в остальных населенных пунктах - со 100 до 70 тысяч рублей. В Москве порог останется прежним.

Кроме того, были внесены изменения в требования к трудовому стажу. Так, специалист для получения выгодной ставки должен быть трудоустроен в аккредитованной компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита. При этом, в случае увольнения ставка будет действовать еще пол кода.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ начало прорабатывать меры по возвращения IT-специалистов, уехавших из России. Среди инициатив - гарантированная бронь от призыва в армию и оплата «обратной релокации». Совещания по данным вопросам начались в декабре.