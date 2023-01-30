В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского вертолета Ми-8

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков уточнил, что вражеский вертолет был сбит в Запорожской области.

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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Он добавил, что, кроме вертолета, расчеты российских средств ПВО уничтожили за сутки два украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная на территории ЛНР.

Еще были перехвачены в воздухе четыре украинских реактивных снаряда РСЗО «Ураган» и HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Константиновка, Никольское, Благовещенка (ДНР), Трудолюбимовка (Запорожская область). Также российскими средствами ПВО были уничтожены две украинские противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. Их сбили в районах Пролетарки и Виноградово в Херсонской области.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ. Было нанесено огневое поражение 73 артиллерийским подразделениям врага, а также другим войскам противника в 138 районах.

Официальный представитель МО РФ озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 381 самолета, 205 вертолетов, 2 982 беспилотников, 402 ЗРК, 7 879 танков и других боевых бронированных машин, 3 962 орудий и минометов, 997 боевых машин РСЗО, 3 962 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 226 единиц специальной военной техники.

Также Конашенков заявил, что российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Угледара.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов