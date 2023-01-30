Взрывы произошли в городе Очакове Николаевской области

Ранее сирены звучали в трех областях Украины: Кировоградской, Николаевской и Одесской.

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В городе Очакове Николаевской области, где ранее была объявлена воздушная тревога, произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Более подробной информации о происшествии не сообщается.

Ранее воздушная тревога была объявлена Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Согласно официальному ресурсу по оповещению населения, первым сирена зазвучала в Кировоградской области.