«Ъ»: Минцифры начало прорабатывать меры для возвращения IT-специалистов в Россию

Обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата «обратной релокации».

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Минцифры вместе с профильными ассоциациями начало разрабатывать меры для возвращения уехавших из России IT-специалистов. Так, например, обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата «обратной релокации».

Совещания по данному вопросу с представителями отрасли министерство начало проводить в декабре прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Также обсуждались и карательные меры - запрет на удаленную работу и повышение НДФЛ. Но эксперты их не одобряют. По их мнению, это спровоцирует увольнения специалистов из российских компаний.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует расширить перечень IT-специальностей с отсрочкой от армии. Максут Шадаев также напомнил, что подача заявлений на отсрочку от срочной службы откроется 23 января.