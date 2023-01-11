«Ъ»: Минцифры начало прорабатывать меры для возвращения IT-специалистов в Россию
Минцифры вместе с профильными ассоциациями начало разрабатывать меры для возвращения уехавших из России IT-специалистов. Так, например, обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата «обратной релокации».
Совещания по данному вопросу с представителями отрасли министерство начало проводить в декабре прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Также обсуждались и карательные меры - запрет на удаленную работу и повышение НДФЛ. Но эксперты их не одобряют. По их мнению, это спровоцирует увольнения специалистов из российских компаний.
Ранее стало известно, что Минцифры планирует расширить перечень IT-специальностей с отсрочкой от армии. Максут Шадаев также напомнил, что подача заявлений на отсрочку от срочной службы откроется 23 января.