Добровольцев могут обеспечить вооружением и снаряжением по штатам ВС России

Как говорится в проекте приказа министра обороны России на сайте правовой информации, добровольческие формирования могут быть обеспечены в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил России.

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Добровольческие формирования могут обеспечить вооружением, техникой и снаряжением в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил страны.

Это следует из текста проекта приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», - говорится в документе.

Кроме того, российское оборонное ведомство займется оказанием медпомощи добровольцам и в случае возникшей необходимости их эвакуацией самолетами и вертолетами ВКС России в лечебные учреждения.

Порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, а также оказания медпомощи изложены в приложениях к приказу. В частности, инвентарь не переходит в собственность добровольцев, а должен быть сдан на склад воинской части.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов