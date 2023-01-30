В МИД РФ заявили, что не теряют надежды на переговоры с Европой по Украине

Сергей Лавров подчеркнул, что для полноценного диалога нужно, чтобы страны опирались на свои национальные интересы.

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РФ не отказывалась от переговоров с Европой по вопросам безопасности на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы никогда не отказывались ни от равноправного диалога с европейскими партнерами, ни от поиска путей урегулирования проблем в области безопасности. Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то "за океаном"», - пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.

По мнению министра, ЕС и США «утратили культуру дипломатии» и пытаются навязать свое мнение. Он считает, что они не учитывают интересов другой стороны. Поэтому, подчеркнул Лавров, они не приняли предложения России по гарантиям безопасности в 2021 году и предпочли открытый конфликт с Москвой.

Ранее Лавров заявил, что Запад ведет уже не гибридную, а почти настоящую войну с Россией. По его словам, Запад давно стремился уничтожить все русское от языка до культуры.