Армия спецоперация Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении Также российские бойцы нанесли врагу огневое поражение в населенных пунктах Курахово и Антоновка ДНР. © Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков. «На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», - сказал он. Также представить оборонного ведомства добавил, что российские бойцы нанесли врагу огневое поражение в Донецкой Народной Республике - речь идет о населенных пунктах Курахово и Антоновка. Также Конешенков во время брифинга сообщил, что российским военнослужащим удалось пресечь действия четырех украинских ДРГ в Харьковской области. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика