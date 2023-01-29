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Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

14:49 29.01.2023
Также российские бойцы нанесли врагу огневое поражение в населенных пунктах Курахово и Антоновка ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», - сказал он.

Также представить оборонного ведомства добавил, что российские бойцы нанесли врагу огневое поражение в Донецкой Народной Республике - речь идет о населенных пунктах Курахово и Антоновка.

Также Конешенков во время брифинга сообщил, что российским военнослужащим удалось пресечь действия четырех украинских ДРГ в Харьковской области.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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