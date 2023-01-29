Военные Южной Кореи приготовились к ЧС из-за случайных выстрелов в сторону КНДР

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Южнокорейский солдат по ошибке выстрелил из пулемета во время тренировки недалеко от границы с КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Инцидент произошел во время тренировки в провинции Канвондо в 18.27 в субботу (12.27 мск), военный произвел четыре выстрела. О повреждениях не сообщалось.

Военные, как отмечается, несколько раз уведомили Северную Корею, что выстрелы были непреднамеренными, при этом была усилена готовность к чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что какой-либо реакции со стороны КНДР не последовало, ведется расследование инцидента.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что готов к переговорам с лидером КНДР. В первую очередь, по его мнению, следует обсудить гуманитарные вопросы.