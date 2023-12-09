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В Киеве начали демонтаж памятника Щорсу

Ирина Елагина
09:28 09.12.2023
Конная статуя героя гражданской войны после снова пополнит запасники одного из украинских музеев.
В Киеве начали демонтаж памятника Щорсу
© Фото: KyivCityOfficial.t.me
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В Киеве начался демонтаж конной статуи героя гражданской войны Николай Щорса. О решение снести памятник сообщила киевская мэрия, очевидцы поделились кадрами подготовки демонтажа в соцсети.
На кадрах видно, что к памятнику подогнали автокран, с помощью которого изваяние снимут с постамента. Место вокруг скульптуры на бульваре Тараса Шевченко оцеплено.

По информации киевских властей, после демонтажа конную статую Щорса перевезут на хранение в запасники государственного музея авиации Украины имени О. К. Антонова.

Напомним, что Николай Щорс - один из героев гражданской войны 1918-1920-х годов. В феврале 1919 года в 24-летнем возрасте он командовал полком, освобождал Киев от немецкой оккупации и стал комендантом города.

Ранее сообщалось, что на Украине активно сносят памятники и переименовывают города и улицы, мотивируя это стремлением провести декоммунизацию. Под этим предлогом уже снесены памятники Суворову, Пушкину, Екатерине Великой, Юрию Гагарину и другим российским историческим личностям.

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