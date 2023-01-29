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Глава СК РФ поручил установить причастных к обстрелу больницы в ЛНР

Максим Крюков
08:54 29.01.2023
Ранее в Минобороны России сообщили о ракетном обстреле украинскими радикалами больницы в Новоайдаре ЛНР, в результате которого погибли 14 человек.
Глава СК РФ поручил установить причастных к обстрелу больницы в ЛНР
© Фото: government_lnr, Telegram
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту гибели четырнадцати человек в медучреждении в населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики.

«Глава ведомства поручил следователям во взаимодействии с оперативными службами и военными принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также конкретных лиц, причастных к этому преступлению», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СК РФ.

Накануне в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что украинские националисты нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства по больнице в Новоайдаре ЛНР. В российском оборонном ведомстве добавили, что пострадали еще 24 человека из числа пациентов и персонала учреждения.

Страшные последствия обстрела в своем Telegram-канале опубликовало правительство республики. В МО РФ подчеркнули, что удар по гражданскому медучреждению - это тяжкое военное преступление со стороны украинских боевиков, всех причастных найдут, они будут привлечены к ответственности.

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