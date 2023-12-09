Турция передаст РФ разыскиваемого Интерполом криминального авторитета Панюшина

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Непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) экстрадирует в Россию преступника Виктора Панюшина, известного в криминальных кругах как Витя Пан. Об этом сообщила газета Habertürk.

Панюшин был задержан в отеле на территории ТРС, в котором он уже бывал в 2021 году, при себе он имел украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. Полиция республики задержала его в июне этого года за предъявление поддельных документов, после принятого решения об экстрадиции его переправят в Турцию, а оттуда передадут России.

Панюшин находится в розыске Интерпола за совершение преступлений по девяти статьям на территории Российской Федерации. Преступнику инкриминируют создание преступной организации, убийство, похищение человека, а также поведение незаконных азартных игр.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали лидера и активных участников ОПГ, занимавшейся заказными тяжкими и особо тяжкими преступлениями на территории России на протяжении более чем 20 лет. Среди задержанных были действующие сотрудники правоохранительных органов, участники банды считаются причастными к убийству советника министра путей сообщения России в 2002 году.