Полиция задержала членов банды, причастных к убийствам и похищениям в нулевых годах

Участникам ОПГ инкриминируется более 30 деяний, в том числе убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году.

© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Сотрудники МВД, ФСБ и СК провели задержание лидера и участников ОПГ, специализировавшихся на совершении заказных тяжких и особо тяжких преступлений на протяжении более чем 20 лет. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что в составе бандитской группировки были действующие сотрудники правоохранительных органов, внутренних войск, вооруженных сил и гражданские, в прошлом проходившие военную подготовку. На счету участников банды насчитывается более 30 правонарушений, включая убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году, убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004 году и другие преступления.

«Установлено, что криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году погиб в ДТП). В состав банды вошли около 20 человек. Среди них действующие сотрудники органов внутренних дел (в том числе подразделений специального назначения и Госавтоинспекции), военнослужащие внутренних войск и Вооруженных сил Российской Федерации», - рассказала Волк.

Лидер банды также имел вид на жительство на Украине, где долгое время и проживал, посещая Россию для «координации деятельности группировки». Задержанным были предъявлены обвинения за убийства, разбой, незаконный сбыт огнестрельного оружия, умышленное уничтожение чужого имущества. В отношении лидера банды и активных участников группировки возбуждено уголовное дело по статье о бандитизме.

Ранее в Турции был задержан один из лидеров действующей российской ОПГ. Он разыскивался Интерполом по «синему» бюллетеню по обвинению в мошенничестве.