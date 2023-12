В стране и мире NYT: штабы ВСУ охватила паника из-за неопределенности с помощью США Ирина Елагина Аналитик Центра стратегических и международных исследований США отмечает, что штабные офицеры ВСУ не могут заниматься планированием из-за отсутствия информации о поставках боеприпасов и оружия. © Фото: Laurel Chor, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Аналитик Центра стратегических и международных исследований США Макс Бергманн поделился с The New York Times своим мнением о положении в ВСУ из-за проблем с утверждением нового пакета военной помощи в Вашингтоне. «Украина не сможет планировать на месяцы вперед, потому что не будет знать, на сколько снарядов она может рассчитывать», - приводит 360 слова эксперта. Военный аналитик подчеркнул, что неопределенность с дальнейшей поддержкой со стороны США приводит к «хаосу в планировании ВСУ». Кроме того, по данным экспертов The New York Times, военная помощь Киеву «держится на последнем издыхании», что приводит к «дефициту боеприпасов на фронте».



Напомним, что в конгрессе США зреет недовольство из-за астрономических сумм, которые выделяются из национального бюджета на военную помощь Украине. Госсекретарь США Энтони Бленкен пытался убедить американцев в оправданности расходов на помощь Киеву тем, что 90 процентов ассигнований остается в стране и поступает на счета военных заводов, которые сейчас работают на ВСУ. Экспертное мнение и аналитика