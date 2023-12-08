Блинкен заявил, что 90% выделенных на помощь Киеву средств остались в США

По мнению госсекретаря США Блинкена, деньги, выделенные на военную помощь Киеву, по большей части оказались в руках американских производителей и создали рабочие места для американцев.

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Около 90% выделенных на военную помощь Украине средств остались в Соединенных Штатах. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

«И еще одна сноска, в большей степени для американской аудитории. Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для защиты Украины, то выяснится, что 90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности было потрачено здесь, в США, с нашими производителями», - цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, большая часть средств оказалась в руках американских производителей и помогла создать новые рабочие места для американцев.

На оказание военной помощи Украине Вашингтон уже потратил довольно крупную сумму. Так, недавно выделенный пакет помощи по стоимости достиг $175 млн. Однако госсекретарь США заявил, что он может стать «одним из последних».