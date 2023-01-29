По мнению журналиста иранского телеканала, военная помощь украинским боевикам со стороны коллективного Запада подтолкнула Москву предпринять «радикально агрессивные шаги», чтобы доказать серьезность собственных «красных линий».

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Соединенные Штаты Америки и НАТО приближаются к «катастрофическому сценарию», который американский президент Джо Байден называл Третьей мировой войной, из-за стремления отправить киевскому режиму все больше вооружения. К таким выводам пришел обозреватель иранского телеканал Press TV.

«Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал Третьей мировой войной», - говорится в публикации.

Автор материала добавил, что военная помощь украинским националистам со стороны стран Запада подтолкнула РФ предпринять «радикально агрессивные шаги», чтобы доказать серьезность собственных «красных линий».

Несмотря на заявления Белого дома, что Штаты и союзники по НАТО не будут вступать в противостояние с Россией, некоторые сотрудники американской разведки показали, что на Украине действуют гораздо больше специалистов ЦРУ, чем это было в феврале 2022 года, отмечается в статье. Автор подчеркнул, что Вашингтон и Североатлантический альянс пересекли свои собственные «красные линии» в отношении поставок оружия.

«Аналитики предупреждали, что открытые поставки даже стрелкового оружия и легких вооружений рискуют спровоцировать более широкую войну и возможный ответный удар со стороны Москвы», - резюмировал журналист.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что человечество замерло на грани Третьей мировой войны, и виноват в этом действующий американский лидер Джо Байден. По мнению бывшего главы Белого дома, если бы он оставался президентом Соединенных Штатов, конфликта на Украине могло не случиться.