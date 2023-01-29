В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Press TV: помощь Киеву от США и НАТО приближает «катастрофический сценарий»

Максим Крюков
07:59 29.01.2023
По мнению журналиста иранского телеканала, военная помощь украинским боевикам со стороны коллективного Запада подтолкнула Москву предпринять «радикально агрессивные шаги», чтобы доказать серьезность собственных «красных линий».
Press TV: помощь Киеву от США и НАТО приближает «катастрофический сценарий»
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Соединенные Штаты Америки и НАТО приближаются к «катастрофическому сценарию», который американский президент Джо Байден называл Третьей мировой войной, из-за стремления отправить киевскому режиму все больше вооружения. К таким выводам пришел обозреватель иранского телеканал Press TV.

«Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал Третьей мировой войной», - говорится в публикации.

Автор материала добавил, что военная помощь украинским националистам со стороны стран Запада подтолкнула РФ предпринять «радикально агрессивные шаги», чтобы доказать серьезность собственных «красных линий».

Несмотря на заявления Белого дома, что Штаты и союзники по НАТО не будут вступать в противостояние с Россией, некоторые сотрудники американской разведки показали, что на Украине действуют гораздо больше специалистов ЦРУ, чем это было в феврале 2022 года, отмечается в статье. Автор подчеркнул, что Вашингтон и Североатлантический альянс пересекли свои собственные «красные линии» в отношении поставок оружия.

«Аналитики предупреждали, что открытые поставки даже стрелкового оружия и легких вооружений рискуют спровоцировать более широкую войну и возможный ответный удар со стороны Москвы», - резюмировал журналист.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что человечество замерло на грани Третьей мировой войны, и виноват в этом действующий американский лидер Джо Байден. По мнению бывшего главы Белого дома, если бы он оставался президентом Соединенных Штатов, конфликта на Украине могло не случиться.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:50 В стране и мире
Избивший мужа Нэнси Пелоси извинился за «недоделанную работу»
05:35 В стране и мире
Politicо: группа военных в Пентагоне ведет тайную кампанию по поставкам истребителей F-16 Киеву
04:24 В стране и мире
Трамп заявил, что Байден подвел мир к Третьей мировой войне
03:15 ОПК
Видео
Целью «Краснополя» в ходе СВО стала высокоманевренная техника
03:03 Спорт
Российский боксер Бетербиев победил британца Ярда и защитил три титула чемпиона мира
Популярное
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.